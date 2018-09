VAR introduzido na Liga dos Campeões da próxima época

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Set, 2018, 12:26 / atualizado em 27 Set, 2018, 12:26 | Futebol Internacional

A estreia do VAR nas competições europeias acontecerá na final da Supertaça de 2019, que vai opor os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa desta temporada, marcada para 14 de agosto, em Istambul.



A introdução do sistema na Liga Europa, a segunda prova europeia de clubes, acontecerá apenas na época seguinte (2020/21), estando prevista também a sua utilização na fase final da Liga das Nações, em 2021.



"Estamos confiantes que a introdução do VAR em agosto de 2019 proporcionar-nos-á tempo suficiente para lançar as bases de um sistema robusto e treinar os árbitros por forma a assegurar o sucesso da sua aplicação", assinalou o presidente da UEFA, o esloveno Aleksander Ceferin.



O videoárbitro, utilizado na fase final do Mundial2018, intervém apenas em quatro situações com forte potencial para afetar o resultado de um jogo: atribuição de golos, marcação de grandes penalidades, expulsões e casos de troca de identidade na amostragem de cartões.