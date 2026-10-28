Futebol Internacional
Varela isola-se no topo dos marcadores da Serie A, Spalletti em sarilhos na Juventus
Gustavo Varela isolou-se no topo da lista dos melhores marcadores da Liga italiana de futebol, apesar do desaire caseiro do ‘seu’ Monza com o Nápoles (4-1), enquanto Luciano Spalletti voltou a viver novo desaire na Juventus.
Com a nona jornada a decorrer, Varela chegou aos oito golos na Serie A, 10 em todas as provas, e continua com um arranque de temporada de sonho em Itália, apesar das dificuldades que o Monza está a ter no campeonato (16.º classificado).
Já Spalletti, muito contestado em Turim, sofreu a terceira derrota na prova como técnico da Juventus, ao cair no campo do Génova (2-0), resultado que deixa o histórico italiano já a 11 pontos do primeiro lugar.
Em Monza, o dinamarquês Hojlund, que no início de outubro marcou a Portugal na Liga das Nações, deu vantagem ao Nápoles, aos 10 minutos, mas Varela refez a igualdade ainda antes do intervalo, aos 43.
O avançado português de 22 anos, que foi titular, assim como o seu compatriota Ricardo Mangas, leva metade dos golos da sua equipa na Serie A e, sozinho, tem tantos como Génova e Cagliari e mais do que Veneza (seis) e Parma (cinco).
Na segunda parte, o Nápoles acabou por construir a goleada com remates certeiros de Politano (48 minutos), Marin (62) e Kevin De Bruyne (67), resultado que deixa a equipa do sul de Itália no sexto lugar, em igualdade com Juventus e Frosinone (menos um jogo), todos com 14 pontos.
Em Génova, Tommaso Baldanzi, com um golo aos 28 minutos, já depois de ter assistido o holandês Kingsley Ehizibue, aos 12, foi determinante na vitória da equipa da casa, que contou com o avançado Vitinha na equipa titular.
Na próxima ronda, a Juventus recebe o Nápoles, numa partida que deverá ser determinante para a continuidade de Luciano Spalletti, treinador uma vez vencedor da Serie A, precisamente com os napolitanos, em 2022/23.
Já Spalletti, muito contestado em Turim, sofreu a terceira derrota na prova como técnico da Juventus, ao cair no campo do Génova (2-0), resultado que deixa o histórico italiano já a 11 pontos do primeiro lugar.
Em Monza, o dinamarquês Hojlund, que no início de outubro marcou a Portugal na Liga das Nações, deu vantagem ao Nápoles, aos 10 minutos, mas Varela refez a igualdade ainda antes do intervalo, aos 43.
O avançado português de 22 anos, que foi titular, assim como o seu compatriota Ricardo Mangas, leva metade dos golos da sua equipa na Serie A e, sozinho, tem tantos como Génova e Cagliari e mais do que Veneza (seis) e Parma (cinco).
Na segunda parte, o Nápoles acabou por construir a goleada com remates certeiros de Politano (48 minutos), Marin (62) e Kevin De Bruyne (67), resultado que deixa a equipa do sul de Itália no sexto lugar, em igualdade com Juventus e Frosinone (menos um jogo), todos com 14 pontos.
Em Génova, Tommaso Baldanzi, com um golo aos 28 minutos, já depois de ter assistido o holandês Kingsley Ehizibue, aos 12, foi determinante na vitória da equipa da casa, que contou com o avançado Vitinha na equipa titular.
Na próxima ronda, a Juventus recebe o Nápoles, numa partida que deverá ser determinante para a continuidade de Luciano Spalletti, treinador uma vez vencedor da Serie A, precisamente com os napolitanos, em 2022/23.