Vários encontros entre antigos campeões europeus na fase de liga

No sorteio da segunda competição europeia de clubes, estavam sete antigos campeões europeus, embora, deste lote, apenas o FC Porto tenha vencido a Liga dos Campeões (ou anteriormente a Taça dos Campeões europeus) em mais de 30 anos.



Os ‘dragões’ sabem que vão defrontar os ingleses do Nottingham Forest, que, sob o comando do português Nuno Espírito Santo, regressam às competições europeias 30 anos depois, e os sérvios do Estrela Vermelha.



Além dos dois antigos campeões europeus, o FC Porto, também duas vezes vencedor da Taça UEFA/Liga Europa, vai ainda defrontar os austríacos do Salzburgo, os checos do Viktoria Plzen, os franceses do Nice, os suecos do Malmö e os neerlandeses do Utrecht.



O Sporting de Braga, a outra equipa portuguesa na Liga Europa, vai defrontar três dos antigos campeões europeus presentes na prova, repetindo o Nottingham Forest e o Estrela Vermelha, além de encontrar os escoceses do Celtic.



Os bracarenses, derrotados na final de 2010/11 pelo FC Porto, jogam ainda com os também escoceses do Rangers, o Nice, os belgas do Genk e os neerlandeses do Go Ahead Eagles.



Além de jogar com as duas equipas portuguesas, o Nottingham Forest encontra também os espanhóis do Bétis, os húngaros do Ferencváros, os dinamarqueses Midtjylland, os austríacos do Sturm Graz, o Malmö e o Utrecht.



Nuno Espírito Santo é um de três treinadores portugueses presentes nesta fase de liga, com Paulo Fonseca a liderar os franceses do Lyon e Rui Vitória a comandar o Panathinaikos.



O conjunto francês vai defrontar o Salzburgo, o Bétis, os gregos do PAOK, os israelitas do Maccabi Telavive, os suíços do Basileia e do Young Bois, o Go Ahead Eagles e o Utrecht.



Por seu turno, o conjunto grego de Rui Vitória vai defrontar os italianos da Roma, o Feyenoord, o Viktoria Plzen, o Ferencváros, o Sturm Graz, o Young Boys e o Go Ahead Eagles.



Nos confrontos entre antigos campeões europeus, o Feyenoord joga com os ingleses do Aston Villa, com o Celtic e com o Steaua Bucareste, com os dois últimos a jogarem ainda com o Estrela Vermelha.



A primeira jornada da fase de liga joga-se em 24 e 25 de setembro, com a oitava e última a disputar-se em 29 de janeiro, com os oito primeiros classificados a qualificarem-se para os oitavos de final, enquanto os 16 clubes classificados nos postos seguintes disputam o play-off.



A final está marcada para 20 de maio, em Istambul.

