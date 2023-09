Varsóvia vai acolher Supertaça europeia de futebol em 2024

O organismo que rege o futebol europeu escolheu a capital polaca para a discussão do troféu entre os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa, atualmente na posse dos ingleses do Manchester City.



A UEFA anunciou ainda que os campeonatos da Europa femininos de sub-17 de 2026 e 2027 vão realizar-se na Irlanda do Norte e na Finlândia, respetivamente, enquanto os torneios da categoria de sub-19 vão ter lugar na Bósnia e Hungria, nos mesmos anos.



Já o Euro sub-17 masculino irá disputar-se na Albânia, em 2025, na Estónia, em 2026, e na Letónia, em 2027, e a competição de sub-19 no País de Gales, em 2026, e Israel, em 2027.