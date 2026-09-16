Vasco chega às `meias` da Sul-Americana após 15 anos

(Com Lusa)

Depois do empate 0-0 na primeira mão, em Bogotá, o conjunto brasileiro resolveu a eliminatória em São Januário, com Bruno Duarte a inaugurar o marcador aos 37 minutos.Pedro Emanuel, que assumiu o comando técnico do Vasco da Gama em julho, promoveu várias alterações na equipa e lançou o português Nuno Moreira aos 62 minutos, para o lugar de Adson, numa altura em que os vascaínos procuravam segurar a vantagem e ampliar o resultado.Pouco depois das alterações, David marcou de cabeça, aos 65 minutos, na sequência de um cruzamento de Puma Rodríguez, colocando o Vasco com dois golos de vantagem, confirmando o regresso s meias-finais de uma competição continental, algo que não conseguia desde 2011.Desde esse ano que o Vasco da Gama não marcava presença, na mesma época, nas meias-finais de uma competição intercontinental e da Taça do Brasil.No campeonato, a formação do Rio de Janeiro ocupa, contudo, o 17.º lugar, entre 20 equipas, encontrando-se atualmente em zona de despromoção.