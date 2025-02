Vasco da Gama contrata Nuno Moreira ao Casa Pia

O avançado Nuno Moreira foi oficializado como novo jogador do Vasco da Gama, que milita no primeiro escalão brasileiro, depois de um ano a alinhar pelo Casa Pia, na I Liga portuguesa de futebol.”, anunciou o "Gigante da Colina", através das respetivas redes sociais.O negócio, cujos valores não foram revelados, mas que a imprensa coloca nos 3,5 milhões de euros, já tinha sido confirmado pelo treinador do Casa Pia, João Pereira, na conferência de imprensa de antevisão ao triunfo na receção ao Gil Vicente.”, detalharam ainda.Recrutado no mercado de janeiro da última época ao Vizela, Nuno Moreira marcou 11 golos em 38 encontros pelos "gansos", depois de duas temporadas e meia a atuar nos minhotos, na sequência da saída da equipa B do Sporting, onde fez toda a formação.O Casa Pia ocupa a sexta posição da I Liga portuguesa, com 36 pontos, ao passo que o Vasco da Gama se encontra a disputar o campeonato carioca, enquanto o Brasileirão não começa, depois de uma época em que ficaram em 10.º, com 50 pontos.