Futebol Internacional
Vasco da Gama de Pedro Emanuel goleia Coritiba no campeonato brasileiro
O Vasco da Gama, treinado pelo português Pedro Emanuel, goleou em casa o Coritiba por 5-0, no sábado, em jogo da 28.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, e deixou provisoriamente a zona de despromoção.
No Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, os golos do argentino Facundo Colidio, aos 24 minutos, e de Bruno Duarte, ex-Vitória de Guimarães e Farense, aos 44, deixaram o encontro bem encaminhado para o Vasco, que voltou a marcar em mais três ocasiões após o intervalo.
O argentino Alan Lescano (56), da marca do castigo máximo, o colombiano Andrés Gómez (63) e o suplente Ramon Rique (75) tornaram o resultado pesado para o Coritiba, que está sem vencer há três partidas e contou no ‘onze’ com o médio português Josué, jogador com mais assistências na competição (11).
Com este triunfo, o emblema carioca passou a ocupar a 16.ª posição, a primeira acima da ‘linha de água’, com 31 pontos, contra os 28 do Grêmio, que hoje recebe o segundo classificado Palmeiras, comandado pelo luso Abel Ferreira.
O argentino Alan Lescano (56), da marca do castigo máximo, o colombiano Andrés Gómez (63) e o suplente Ramon Rique (75) tornaram o resultado pesado para o Coritiba, que está sem vencer há três partidas e contou no ‘onze’ com o médio português Josué, jogador com mais assistências na competição (11).
Com este triunfo, o emblema carioca passou a ocupar a 16.ª posição, a primeira acima da ‘linha de água’, com 31 pontos, contra os 28 do Grêmio, que hoje recebe o segundo classificado Palmeiras, comandado pelo luso Abel Ferreira.