Vasco da Gama de Sá Pinto condena invasão do centro de treinos

"Nesta quinta-feira, integrantes de uma torcida organizada invadiram o CT do Almirante durante o treino da equipa profissional. O Club de Regatas Vasco da Gama compreende a insatisfação dos seus torcedores e entende que os resultados em campo estão aquém do esperado, mas é absolutamente injustificável que jogadores e comissão técnica sejam ameaçados e intimidados no seu local de trabalho", pode ler-se na nota emitida na página oficial do clube.



A direção da equipa carioca acrescenta que "o futebol brasileiro já deu inequívocas provas de que este tipo de ação, além de ilegal, não surte qualquer efeito prático positivo" e que "providências já foram tomadas para que episódios como o desta quinta não voltem a se repetir".



"O Vasco reafirma que atletas, comissão técnica e diretoria estão comprometidos e empenhados em reverter a situação no campeonato brasileiro", conclui a nota.



Desde que assumiu o comando da equipa, em outubro, Sá Pinto registou uma vitória, três empates e cinco derrotas para o "Brasileirão", mantendo a equipa em zona de descida, ao ocupar o 17.º lugar, o primeiro abaixo da linha de despromoção, com 24 pontos, menos um do que a primeira equipa acima da "linha d´água", o Sport Recife, e menos um jogo.