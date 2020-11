Vasco da Gama de Sá Pinto empata e deixa zona de despromoção

Sem poder contar à última hora com Benítez, o "play-maker" da equipa, Sá Pinto teve de improvisar e a verdade é que o Vasco revelou sempre grandes dificuldades nas saídas de bola, perdendo-a vezes demais face à pressão dos jogadores do Fortaleza, e quando conseguia ultrapassar essa primeira linha de pressão, não tinha quem pegasse no jogo a meio-campo.Valeu a Sá Pinto, que apresentou um onze em 3x4x2x1, com três centrais, a consistência defensiva para segurar um ponto em função da superioridade do Fortaleza, que mostrou ser uma equipa mais organizada e com processos de jogo solidificados e que esteve sempre mais perto de ganhar o jogo do que o Vasco da Gama.

Com este empate, o Vasco saiu da zona de despromoção, passando a somar 23 pontos, em 16.º lugar, enquanto o Fortaleza segue em 12.º, com 25 pontos, numa altura em que o Atlético Mineiro lidera o "Brasileirão" com 38 pontos, seguido por três equipas, todas com 36 pontos, Internacional, São Paulo e Flamengo, por esta ordem.