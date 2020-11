Vasco da Gama de Sá Pinto empata no campo do São Paulo

A equipa de Sá Pinto até esteve na frente do marcador, com um golo do argentino Cano, aos 19 minutos, mas a equipa da casa refez a igualdade pouco depois, aos 34, por Luciano.

Com esse resultado, o Vasco da Gama passou a ocupar o 16.º posto com 24 pontos, os mesmo que o Atlético Goianiense, que já aparece em zona de descida, enquanto o São Paulo, que não perde há 11 jogos, é terceiro classificado, a dois pontos da liderança.