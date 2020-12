Vasco da Gama, de Sá Pinto, vence Santos, mas continua em zona de despromoção

Um golo do médio vascaíno Carlinhos, logo aos nove minutos, decidiu a partida, que foi dominada pelo Santos, um domínio consentido pelo Vasco, que teve apenas 35% de posse de bola, mas que defendeu bem e conseguiu a vitória, a sétima na prova.



Apesar do triunfo, o Vasco mantém-se em 17º lugar, o primeiro abaixo da ‘linha de água’, agora com 28 pontos, com os mesmos do Bahia, 16º, que hoje defronta o Flamengo, no Maracanã.



O ‘Brasileirão’ é liderado pelo São Paulo, com 53 pontos, seguido do Atlético de Minas Gerais, com 46, e do Flamengo, que tem menos dois jogos, com 45.