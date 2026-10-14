Vasco da Gama perto da final da Taça Sul-americana

(Com Lusa)

Um golo marcado pelo avançado Adson, aos 25 minutos, foi suficiente para a equipa orientada por Pedro Emanuel conquistar na terça-feira uma vantagem preciosa no estádio La Bombonera, na primeira mão das meias-finais, resistindo à reação dos argentinos, que se acentuou após a expulsão do colombiano Andrés Gómez, os 64.O Vasco da Gama, que ocupa um modesto 14.º no campeonato brasileiro, procura atingir pela primeira vez a final da segunda prova sul-americana de clubes mais importante, na próxima quarta-feira, quando receber o Boca Juniors no Rio de Janeiro, para disputar o encontro da segunda mão.A formação orientada por Pedro Emanuel igualou o melhor desempenho do Vasco da Gama da competição, ao repetir a presença nas meias-finais que alcançou em 2011, ao contrário do Boca Juniors, que é um dos recordistas de títulos da competição, com dois troféus.