Venezuela "trava" Brasil na corrida ao Mundial2026

A formação brasileira adiantou-se no marcador aos 50 minutos, num cabeceamento do central Gabriel Magalhães, na sequência de um canto de Neymar, mas, depois, não aproveitou as oportunidades de que dispôs para chegar ao segundo tento.Na parte final, a Venezuela acreditou, sobretudo após a entrada de Yeferson Soteldo, e, a cinco minutos dos 90, Bello apontou um golo para a posteridade, uma vistosa "bicicleta", que deixou Ederson estático, após centro de Jefferson Savarino.Os "canarinhos" ainda tentaram regressar ao comando do marcador, mas os venezuelanos seguraram a igualdade, que "rouba" a liderança aos brasileiros, entregando-a à campeã mundial em título Argentina.A formação "canarinha", única pentacampeã e totalista em presenças em Mundiais, tem sete pontos, contra os nove dos argentinos, que bateram em casa o Paraguai por 1-0, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.