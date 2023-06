Verona vence Spezia e garante permanência na Liga italiana

O Verona adiantou-se no marcador lodo aos cinco minutos, pelo médio Davide Faraoni, com um remate de longe, que sofreu um desvio, e bateu o guarda-redes polaco Bartlomiej Dragowski, mas, 10 minutos volvidos, o Spezia restabeleceu o empate, pelo central galês Ethan Ampadu.



No entanto, o Verona chegou ao intervalo a vencer por 3-1, graças a um ‘bis’ do médio belga Cyril Ngonge, aos 26 e 38 minutos, que deixaram a sua equipa bem encaminhada para a permanência na Serie A.



O momento crucial da partida aconteceu aos 71 minutos, quando o avançado angolano do Spezia M’Bala Nzola permitiu a defesa do guarda-redes Lorenzo Montipo na execução de um penálti, o qual, a ser concretizado, deixaria a sua equipa a um golo do empate, estando já em superioridade numérica.



Com efeito, o Verona ficaria reduzido a 10 unidades na sequência do penálti cometido por Davide Faraoni, aos 67 minutos, ao meter a mão à bola, o que lhe valeu a amostragem do cartão vermelho.



O internacional português Miguel Veloso esteve no banco do Verona, mas não foi utilizado.



Com este resultado, o Verona, 18.º classificado da Serie A, com 31 pontos, os mesmos do 17.º, o Spezia, classificação que obrigou à disputa desta partida adicional, assegurou hoje a permanência entre os ‘grandes’ do futebol transalpino na próxima temporada, enquanto o seu adversário desce à Serie B.