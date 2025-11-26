Versões contraditórias no diferendo entre Rafa e Besiktas

Rafa Silva não joga desde 2 de novembro, partida em que o Besiktas saiu derrotado em casa por 2-3 diante do Fenerbahçe. O jogador esteve “desaparecido do mapa” desde então, avançou o técnico Sergen Yalçin em declarações aos jornalistas.



De acordo com o jornais turcos Hürriyet e Fanatik, o ex-internacional português parece ter recuado na decisão de deixar a Turquia, depois de algumas idas e vindas em justificações que nunca foram aceites pelos dirigentes do clube.



Na publicação desta manhã, os jornais dão conta de que Rafa estaria disposto a regressar aos treinos e comunicou o novo desejo ao comité de futebol das águias negras. O registo oficial de ausência não autorizada e a ameaça de queixa na FIFA pode ter pesado na decisão.



“O problema não é dinheiro. Estou com problemas familiares”, terá dito Rafa Silva, citado pela imprensa desportiva da Turquia.



Na mesma conversa, Rafa terá mostrado comprometimento em dar o seu melhor pela equipa e esperava-se que integrasse os treinos coletivos já esta quarta-feira.



Em sentido contrário, A BOLA confirmou com uma fonte próxima do jogador que Rafa não reuniu com o Besiktas, desmentindo o fim do braço de ferro entre as partes.



O extremo português de 32 anos ausentou-se dos trabalhos no clube turco alegando um problema nas costas. No entanto, os exames de despiste exigidos pelo Besiktas não detetaram nenhuma lesão.



Mais tarde, Rafa disse estar “exausto mentalmente” e fez chegar a sua vontade de regressar a Portugal junto do vice-presidente, Murat Kiliç, anunciou o jornal turco Takvim a 23 de novembro.



Ao longo dos últimos dias, a imprensa portuguesa tem admitido a possibilidade de um regresso do jogador ao Benfica já em janeiro, tema que nunca foi desenvolvido pelo clube da Luz e sobre o qual José Mourinho recusou falar.



Sobre uma futura saída do seu ativo, o Besiktas mantém-se intransigente e só aceita uma venda do jogador por um valor mínimo de 9 milhões de euros.



O ex-Benfica está no Besiktas desde a época passada e tem contrato até 2027, com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.



