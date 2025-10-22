Vicens quer melhor versão do Sporting de Braga para bater sérvios

Sporting de Braga, terceiro classificado, com o Aston Villa, com seis pontos, e Estrela Vermelha, 26.º, com um, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.





Ricardo Horta quer Sporting de Braga mais constante e vencer Estrela Vermelha





O futebolista Ricardo Horta disse que o Sporting de Braga pode melhorar o seu nível de competitividade e mostrou ambição para vencer o Estrela Vermelha, quinta-feira, da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa.



Os minhotos fazem parte do grupo de sete equipas que vai na frente da tabela classificativa, todas com seis pontos em duas jornadas, fruto das vitórias sobre os neerlandeses do Feyenoord (1-0, em casa) e dos escoceses do Celtic (2-0, fora).



Instado sobre que aspeto a equipa pode melhorar, Ricardo Horta considera que o Sporting de Braga pode ser mais "constante" e “mais competitivo em certos momentos”.



“É algo que podemos melhorar, já vimos alternâncias no nosso jogo a esse nível que não podem acontecer. Já mostrámos com o Feyenoord, em Alvalade [com o Sporting, 1-1] e no Celtic Park que o nosso nível de competitividade está alto e quando é assim os resultados são mais positivos”, disse na conferência de imprensa de antevisão.



Questionado sobre se alguma indefinição no sistema tático tem contribuído para a inconstância exibicional, o experiente jogador começou por considerar que “não há indefinição no sistema tático”.



“É um treinador novo, com novas ideias e isto acaba por ser um processo. Ninguém ganha nada com dois ou três meses de trabalho. Dou um exemplo: falei com o Lagerbielke sobre o campeão da Suécia [Mjallby], que foi uma novidade, perguntei-lhe como aconteceu e ele disse que mantêm a mesma equipa há quatro anos, mudam dois ou três jogadores, mas mantêm a base. Para ganhar títulos é preciso uma base”, disse.



Sobre a receção aos sérvios, admitiu que “as expectativas são muito altas: levamos duas vitórias em dois jogos nesta competição, em que fizemos duas exibições com muita personalidade e muita coragem, por isso as expectativas estão muito altas”, reforçou.



O internacional português, de 31 anos, lembrou que o adversário “está habituado a jogar nas competições europeias e pôs as coisas difíceis ao FC Porto, que só ganhou no último minuto”, na jornada anterior (2-1 no ‘Dragão’).



“Estamos com muita vontade de fazer um grande jogo e queremos que os três pontos fiquem aqui. Temos muita ilusão de fazer melhor que no ano passado”, época na qual os minhotos não passaram da primeira fase.



A cumprir a 10.ª temporada consecutiva no Sporting de Braga, Ricardo Horta leva quatro golos marcados esta época, um deles no sábado, decisivo para a passagem dos minhotos à quarta eliminatória da Taça de Portugal, em Bragança (1-0).



O jogador abordou ainda o reencontro com o Matheus, guarda-redes que alinhou 10 épocas e meia no Sporting de Braga.



“O Matheus tema sua história marcada no clube, é o jogador com mais títulos do Sporting de Braga, já nos conhece, mas nós também o conhecemos. Para além de um excelente guarda-redes é uma excelente pessoa, mas amanhã [quinta-feira] quero que ele saia do jogo mais triste do que eu”, afirmou.



Questionado se gostaria de igualar o guardião como jogador mais titulado dos minhotos, respondeu: “claro, seria bom sinal, seria sinal de uma época com títulos, mas isso é um pensamento mais lá para a frente”.



Os minhotos fazem parte do grupo de sete equipas que vai na frente da tabela classificativa, todas com seis pontos em duas jornadas, fruto das vitórias sobre os neerlandeses do Feyenoord (1-0, em casa) e dos escoceses do Celtic (2-0, fora), enquanto o Estrela Vermelha soma um ponto do empate com o Celtic (1-1), tendo perdido no 'Dragão', com o FC Porto, na jornada anterior (2-1)."Espero uma equipa que nos vai dificultar as coisas, fê-lo com o FC Porto, em que jogaram muito bem e em que as coisas podiam ter caído para qualquer equipa, e com o Celtic, em que também esteve muito bem. Tem qualidade individual e jogadores muito perigosos, mas mais do que isso destaco a forma como joga coletivamente, é uma equipa bem organizada, ataca com critério e temos que fazer muitas coisas muito bem para ganhar", disse na conferência de imprensa.Niakaté, Paulo Oliveira, Vítor Carvalho, Moscardo e Grillitsch, todos lesionados, ficam de fora do jogo de quinta-feira, o que condiciona as opções, admitiu Vicens."O departamento médico tem tido muito trabalho para que os processos decorram o melhor possível. Temos que ir com cuidado porque, quando se fala de lesões musculares, as pressas não são recomendável porque uma recaída por ter forçado não é bom. Temos que ter paciência. Faltam jogadores, quase todos da mesma zona, mas temos que procurar outras soluções", disse.Vencendo, o Sporting de Braga faz nove pontos e encaminha-se para a fase seguinte. O treinador admite que "as vitórias sempre ajudam, aumentam os níveis de autoconfiança, os jogadores têm um sorriso na cara, o humor é melhor nos dias seguintes, que são sempre melhores no desporto em geral quando se ganha".Apesar da vitória (1-0), que ditou o apuramento para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, no sábado, o treinador não ficou satisfeito com a exibição em Bragança, equipa que milita no quarto escalão do futebol nacional, mas hoje o treinador desvalorizou a exibição menos conseguida, notando que era um jogo de Taça, com "particularidades e um contexto especiais" que exigem ser tidas em conta para analisar essa partida."O desafio de jogar com o Estrela Vermelha é diferente, uma equipa estrangeira, numa competição em que começámos bem e temos a ambição grande de fazer um bom jogo, oferecer a nossa melhor cara e vencer", disse.Campeão em título, o Estrela Vermelha lidera o campeonato sérvio com dez vitórias em outras tantas jornadas e vem de golear, na última jornada, por 6-1 o IMT.