Vicente Moreno é o novo treinador do Osasuna

O técnico, de 49 anos, estava sem clube desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Almería ao fim de sete jornadas do campeonato, em que não alcançou qualquer vitória pelos andaluzes – no final da época seriam mesmo despromovidos ao segundo escalão.







Vicente Moreno, que conta ainda no currículo com passagens por Xerez, Nàstic, Maiorca, Espanyol e Al Shabab (Arábia Saudita), vai render no cargo Jagoba Arrasate, que esteve seis anos à frente do conjunto de Pamplona, conduzindo-o de volta à La Liga e ali mantendo-o durante as cinco temporadas seguintes.O Osasuna foi 11.º classificado da última edição da Liga espanhola, que terminou oficialmente no domingo.