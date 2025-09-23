Victor Gómez. "Braga não se pode permitir estar quatro jogos sem ganhar"

Para o jogador espanhol de 25 anos a cumprir a quarta temporada no Sporting de Braga, as expectativas são as de vencer a turma que lidera o campeonato dos Países Baixos na estreia na fase regular da Liga Europa para que “os adeptos voltem a confiar” na equipa.



O Sporting de Braga vem do quarto jogo seguido sem vencer no campeonato após o empate no reduto do Vitória de Guimarães (1-1), no sábado.



“Não estamos contentes, o Braga não se pode permitir estar quatro jogos sem ganhar, mas estamos confiantes, queremos mudar essa dinâmica amanhã [quarta-feira] e vamos dar tudo em campo para reverter essa situação”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Victor Gómez admitiu que a “moral dos jogadores evidentemente não é a melhor quando empatas ou perdes jogos”, mas garantiu que, dentro do balneário, existe confiança no processo e no treinador, Carlos Vicens.



“Claro que confiamos no treinador, caso contrário não fazia sentido estar a lutar. A equipa toda está a 100 por cento com o treinador, 100 por cento unida para continuar e o processo vai levar-nos a ter muitas alegrias”, disse.



O lateral destacou que o Feyenoord está no topo da tabela no seu campeonato, mas notou que o Sporting de Braga preparou bem o jogo.



“Preparámos o jogo da nossa maneira para tentar transformar as virtudes deles em defeitos e os nossos defeitos em virtudes. Vamos ter um Braga confiante a lutar pelos três pontos”, prometeu.



Sporting de Braga e Feyenoord defrontam-se a partir das 20:00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo montenegrino Nikola Dabanovic.