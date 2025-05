Vieirinha, campeão com Portugal no Euro2016, termina carreira

"Há momentos em que cedemos. Esta é uma delas. O dia em que deixei de jogar futebol. E, embora tudo pareça confuso e os pensamentos gritem na minha cabeça, uma coisa é certa, eu não mudava nada. Faria tudo de novo com a mesma paixão", lê-se na página oficial de Vieirinha na rede social Instagram, juntamente com um vídeo de alguns momentos da carreira.

O jogador somou 25 internacionalizações e marcou um golo por Portugal, tendo integrado a equipa que conquistou o Euro2016 em França, numa seleção comandada por Fernando Santos.

O lateral, que no início da carreira era extremo, fez nessa campanha os primeiros três encontros na fase de grupos, mas acabou por perder o lugar para Cédric Soares e não foi utilizado nos jogos a eliminar.

Antes disso, Vieirinha já tinha estado com Portugal na fase final do Mundial2014, que decorreu no Brasil e em que a seleção nacional, de Paulo Bento, caiu ainda na fase de grupos.

Formado no Vitória de Guimarães, cidade onde nasceu, e depois no FC Porto, Vieirinha sagrou-se campeão nacional com os `dragões` logo em 2006/07, seguindo-se um empréstimo ao Leixões, por uma temporada.

O lateral seguiu depois para o PAOK Salónica e nunca mais regressou ao futebol português, dividindo a carreira entre Grécia e Alemanha.

Após quatro anos em Salónica, rumou ao Wolfsburgo, em que passou seis temporadas, regressando depois ao PAOK.

Com o Wolfsburgo, conquistou uma Taça da Alemanha e, com o PAOK, festejou dois campeonatos gregos e três taças helénicas.

O último jogo da carreira de Vieirinha foi em 27 de abril, frente ao Panathinaikos, de Rui Vitória. O PAOK venceu por 2-1 e o lateral entrou em campo nos últimos três minutos.