Futebol Internacional
Villarreal consegue a reviravolta e segue sozinho no terceiro lugar em Espanha
O Villarreal apanhou hoje um susto na receção ao Valência, mas acabou por vencer por 2-1, somando o terceiro triunfo nos últimos quatros jogos na Liga espanhola de futebol, e manteve isolado o terceiro posto, na 25.º ronda.
Com o Atlético de Madrid provisoriamente igualado, o Villarreal esteve a perder perante o Valência, depois de o belga Ramazani ter dado vantagem à equipa ‘che’, aos 27 minutos, de grande penalidade, mas a reviravolta acabou por acontecer ainda durante a primeira parte.
Comesana, aos 31 minutos, empatou a partida e o senegalês Pape Gueye, aos 45+6, de penálti, confirmou a ‘cambalhota’ no marcador.
O Villarreal segue assim sozinho num inesperado terceiro lugar, agora com 51 pontos, a nove do Real Madrid, que caiu para segundo, e com três de vantagem sobre o Atlético, quarto.
O Valência, que contou com Thierry Correia e André Almeida na segunda parte, continua bem longe das épocas em que lutava pelos lugares cimeiros e ocupa o 15.º lugar, apenas dois pontos acima dos lugares de despromoção.
