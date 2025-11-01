Villarreal e Atlético de Madrid abrem a tarde da `La Liga` com goleadas

Em jogos da 11.ª jornada da ‘La Liga’, o Villarreal, com Renato Veiga no centro da defesa, foi o primeiro a entrar em campo e ao vencer o Rayo subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 23 pontos, à espera da entrada em campo do FC Barcelona, com 22.



Os catalães, que no domingo recebem o Elche, foram também igualados em pontos pelo Atlético de Madrid, depois de os ‘colchoneros’ se imporem ao Sevilha, num jogo em que marcaram Julian Alvarez (64, de penálti), Thiago Almada (77) e Griezmann (90).



Ainda hoje disputa-se o dérbi basco, entre Real Sociedad e Athletic Bilbau, e a receção do líder Real Madrid (27 pontos) ao Valência.

