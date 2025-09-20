Villarreal entra no pódio da Liga espanhola, Athletic Bilbau volta a perder

Um penálti transformado pelo croata Ante Budimir adiantou o Osasuna, aos 51 minutos, mas o reforço georgiano Georges Mikautadze, em estreia a marcar, aos 69, e o franco-senegalês Pape Gueye, aos 85, deram a vitória ao Villarreal, que teve o defesa central internacional português Renato Veiga a partir dos 67.



Derrotado pelos ingleses do Tottenham (1-0), na ronda inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões, o Villarreal voltou aos êxitos em La Liga duas jornadas depois e subiu ao terceiro lugar, com os mesmos 10 pontos do campeão FC Barcelona, anfitrião do Getafe no domingo, e do Espanyol, que perdeu hoje na visita ao líder isolado Real Madrid (2-0).



Seguem três equipas com nove pontos, nomeadamente o Betis (mais um jogo), vitorioso na receção de sexta-feira à Real Sociedad (3-1), o Getafe e o Athletic Bilbau, que sofreu em Valência a terceira derrota seguida em todas as provas, e segunda no campeonato, quatro dias depois de perder em casa com os ingleses do Arsenal (2-0) na ‘Champions’.



Adversários do Sporting na fase de liga da principal competição europeia de clubes, os bascos ficaram em inferioridade numérica desde os 63 minutos, por expulsão de Daniel Vivian, vendo os anfitriões a marcarem pelo reforço francês Baptiste Santamaría, no primeiro golo ao serviço do seu novo clube, aos 73, e pelo suplente Hugo Duro, aos 90+3.



O Athletic Bilbau é sétimo classificado, mas ficou com uma distância mais reduzida para o Valência, 10.º, que lançou André Almeida aos 80 minutos e deixou Thierry Correia no banco de suplentes, passando a contabilizar os mesmos sete pontos de Sevilha e Alavés.



Ainda sem estrearem Fábio Cardoso, os andaluzes venceram fora os bascos (2-1), graças aos tentos do suíço Rubén Vargas e do reforço e suplente chileno Alexis Sánchez - voltou a marcar para o escalão principal espanhol mais de 11 anos depois da saída do FC Barcelona -, por entre um de Carlos Vicente, de grande penalidade.



