Villarreal sai vitorioso do País Basco e consolida no terceiro lugar

No Estádio San Mamés, a pontaria afinada de Sergi Cardona, aos 26 minutos, e Alfonso Gonzalez, aos 45+5, deu o triunfo à equipa do internacional luso Renato Veiga, hoje titular no eixo da defesa.



O mau momento vivido pelo quarto classificado Atlético de Madrid acabou por ser bem aproveitado pelo Villarreal, que soma 61 pontos no terceiro lugar, mais quatro do que os ‘colchoneros’, enquanto o Bilbau, que ainda reduziu por Guruzeta (84), é 11.º, com 38.



Durante a tarde, dois golos de Muriqi, o primeiro servido pelo internacional luso Samu Costa, e um outro golo do suplente Virgili deram a vitória ao Maiorca na receção ao Rayo Vallecano (3-0).



Pelo mesmo resultado, o aflito Oviedo foi a Vigo alcançar um surpreende triunfo frente ao Celta, com Federido Vinas, autor de um ‘bis’, e Alberto Reina a inscreverem o nome na lista de marcadores.



Desta forma, o conjunto da Galiza desaproveitou a chance de alcançar o quinto lugar, mantendo-se em sexto, com 44 pontos, enquanto o Oviedo (27) deixou, à condição, a 'cauda' da La Liga, por troca com o Levante, este com o jogo da ronda 31 por disputar.