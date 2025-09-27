Villarreal vence Athletic e fica a dois pontos do Real Madrid

A primeira derrota do Real Madrid, batido por 5-2 no dérbi com o Atlético, permitiu a aproximação do ‘submarino amarelo’.



Os 'merengues' ainda comandam, com 18 pontos, em sete jornadas, mais dois pontos do que o Villarreal e do que o FC Barcelona, que só joga no domingo e pode terminar a ronda na frente.



No estádio de La Ceramica, o Villarreal, com o central português Renato Veiga, teve de esperar 77 minutos para festejar o golo, apontado por Alberto Moleira.



Esta foi a terceira vitória consecutiva da formação orientada por Marcelino Toral.



Também hoje, o Maiorca, com o português Samuel Costa a titular, venceu por 1-0 na receção ao Alavés.



O único golo do dia em Palma de Maiorca foi marcado pelo japonês Takuma Asano.



Mais cedo, Getafe e Levante empataram, a um golo. Ivan Romero adiantou os visitantes, aos 26 minutos, e Juan Iglésias empatou, aos 57.