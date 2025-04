Villarreal vence Espanyol e segura quinto lugar na Liga espanhola

Depois de na última jornada ter perdido o quinto lugar provisoriamente para o Bétis, o ‘submarino amarelo’ recuperou a posição, ao derrotar no seu terreno os andaluzes, sem William Carvalho, graças a um golo de Yeremy Pino, aos 52 minutos.



Com este triunfo, o Villarreal passou a ter 55 pontos, mais um do que o Bétis, segurando o quinto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.



O Espanyol está a ter uma temporada mais tranquila do que nos últimos anos e ocupa o 13.º posto, com 39 pontos, sete acima dos lugares de despromoção.