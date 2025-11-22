Villarreal vence na receção ao Maiorca e reforça terceiro lugar em Espanha

Num dia marcado pelo regresso, mais de dois anos e meio depois, do FC Barcelona a Camp Nou, o Villarreal manteve os quatro pontos de avanço para o Atlético de Madrid, quarto, tendo se adiantado logo aos seis minutos, por Gerard Moreno, golo a que o Maiorca ainda respondeu dois minutos depois, por Samu Costa, mas o canadiano Tanitoluwa Oluwaseyi, aos 83, anotou o tento do triunfo.



Mais cedo, o campeão FC Barcelona comemorou o regresso ao seu estádio com uma vitória tranquila frente ao Athletic Bilbao (4-0), cabendo a Lewandowski abrir o marcador no novo Camp Nou.



O internacional polaco, segundo melhor marcador da Liga (oito golos), atrás de Mbappé (13), deu cedo conforto ao ‘Barça’, aos quatro minutos, e foi Ferran Torres, já à beira do intervalo (45+3), que dilatou a vantagem.



A segunda parte não podia ter tido melhor começo, primeiro com o 3-0 de Fermín Lopez (48 minutos) e, depois, com o Athletic Bilbao reduzido a 10 jogadores, após vermelho direto a Oihan Sancet, aos 54, após falta grosseira.



Nos instantes finais, Ferran Torres voltou a marcar e novamente com assistência de Lamine Yamal, que sozinho inventou desde o meio-campo a jogada para deixar o companheiro na frente do golo, aos 90+1.



Na Liga, a vitória de hoje permite ao FC Barcelona colocar pressão no rival Real Madrid, ambos na liderança com 31 pontos, embora os ‘merengues’ ainda defrontem fora nesta jornada o Elche (11.º), em jogo agendado para domingo.