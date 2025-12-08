Vincent Kompany elogia Sporting, mas quer Bayern Munique a 100%



Munique, Alemanha, 08 dez 2025 (Lusa) – O treinador do Bayern Munique, Vincent Kompany, elogiou hoje o Sporting, equipa do top-8 da ‘Champions’ de futebol, mas garantiu que os ‘leões’ terão dificuldades se o Bayern Munique estiver a 100%.



Kompany fez o lançamento do jogo de terça-feira, da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, sublinhando o “talento” que existe nos ‘leões’, mas confiante por jogar em casa, no ambiente da Allianz Arena.



“Têm muito talento em Portugal e no Sporting é especial. Têm velocidade, extremos, são bons no um contra um. Têm avançados bons na profundidade. São físicos também. Têm médios ativos, não defendem só bem, são bons sobre a bola. É a Liga dos Campeões, mas compete-nos a nós e se estivermos ao nosso melhor nível será difícil para o Sporting”, disse o treinador.



O técnico belga acrescentou ver o Sporting como uma equipa “muito completa” em cada momento.



“É uma equipa que é muito compacta quando tem de defender na zona intermédia. Defendem junto à área com todos. Todos estão, mas são também perigosos no contra-ataque. Têm uma linha defensiva muito ativa, que pressiona constantemente e diminui o espaço para a bola”, referiu.



Kompany deu ainda exemplo da atitude dos ‘leões’ na última sexta-feira, no empate com o Benfica no Estádio da Luz (1-1).



“Quando pressionam alto, como se viu com o Benfica, podem ser perigosos e conseguem, também, criar oportunidades quando têm a bola. É uma equipa com técnica, não tem medo de jogar e utilizar dois médios, não tem medo de progredir pelos extremos (…). É uma equipa talentosa e com jovens promessas para o futuro”, elogiou.



O treinador dos bávaros reiterou que é entusiasmante ver o Sporting, mas também disse ser verdade que cada equipa que visite a Allianz Arena encontrará dificuldades, se o Bayern Munique estiver a 100%.



“Se não estivermos a 100%, esta é uma equipa forte e que está no top-8 por alguma razão”, alertou.



Na conferência de lançamento do jogo, também o internacional alemão Serge Gnabry, que não jogou com o Estugarda, devido a um toque, mas que está bem, sublinhou o bom futebol das equipas lusas e lembrou as dificuldades na ‘Champions’ na última época.



“O nosso objetivo é conquistar os três pontos amanhã [terça-feira]. Até agora, temos feito uma grande época na Liga dos Campeões, tirando aquela derrota com o Arsenal. Mas a qualificação direta seria boa, para termos um pouco mais de tranquilidade e evitarmos aqueles dois jogos em que poderíamos ser facilmente eliminados”, assinalou.



Gnabry lembrou o facto de os bávaros não se terem apurado diretamente para os oitavos de final em 2024/25 e de terem disputado o play-off com o Celtic, numa eliminatória em que a equipa de Munique empatou 1-1 em casa e venceu fora 2-1.



Bayern Munique, terceiro classificado na fase de liga, e Sporting, oitavo, defrontam-se na terça-feira a partir das 17:45 (horas de Lisboa), em jogo da sexta jornada da Liga dos Campeões que terá arbitragem do escocês Nick Walsh.

