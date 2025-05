Vincenzo Italiano continua no Bolonha

“Estou muito feliz por continuar esta jornada: temos competições entusiasmantes pela frente e objetivos para conquistarmos juntos”, disse o treinador transalpino, de 47 anos, que cumpriu a primeira época no Bolonha em 2024/25.



Na final da Taça, em 14 de maio, no Estádio Olímpico de Roma, o Bolonha venceu o AC Milan, que teve Rafael Leão de início e João Félix a partir dos 62 minutos, por 1-0, com um golo de Dan N’Doye, aos 53.



O Bolonha, que terminou a Série A em nono lugar, qualificou-se para a Liga Europa, face à conquista da Taça, o seu primeiro grande troféu em 51 anos.