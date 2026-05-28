Vincenzo Italiano deixa comando técnico do Bolonha
O treinador Vincenzo Italiano rescindiu hoje contrato com o Bolonha, por mútuo acordo, após duas temporadas no comando técnico da equipa, que terminou na oitava posição a liga de futebol de Itália.
“O Bolonha informa ter chegado a acordo com Vincenzo Italiano para a rescisão do contrato por mutuo acordo”, refere o comunicado, acrescentando: “Italiano comunicou ao clube que considerava terminado o seu ciclo no Bolonha, após duas épocas marcadas por excelentes resultados, independentemente de quaisquer perspetivas profissionais futuras”.
Vincenzo Italiano, de 48 anos, orientava o Bolonha desde 2024, depois de uma passagem pela Fiorentina, entre 2021 e 2024.
Sob o comando do técnico italiano, o clube conquistou a Taça de Itália de 2025, o primeiro troféu desde 1974, frente ao AC Milan, então orientado por Sérgio Conceição, e alcançou os quartos de final da Liga Europa esta temporada.
Segundo a imprensa transalpina, Vincenzo Italiano é um dos principais candidatos a assumir o comando do Nápoles, campeão italiano em 2025 e vice-campeão em 2026, após a saída de Antonio Conte no final da temporada.