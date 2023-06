Vinícius Jr junta-se a equipa FIFA de combate ao racismo no futebol

O avançado brasileiro, que foi sujeito a abusos e insultos racistas durante a temporada em Espanha, vai trabalhar numa equipa que visa minimizar o fenómeno.



"Não há futebol se há racismo. Então, é preciso parar os jogos", declarou Infantino, numa mensagem partilhada na rede social Instagram.



Vinícius Jr, disse o líder federativo, vai juntar-se a esta equipa, assim como "outros jogadores importantes", para "elaborar medidas concretas e eficientes para acabar com o racismo no futebol de uma vez por todas".



É a segunda vez que a FIFA avança para a criação de uma equipa do género, depois de em 2013 o fazer após abusos racistas sofridos por Kevin-Prince Boateng, então no AC Milan.



Também Boateng trabalhou com o organismo de cúpula do futebol mundial, até ao fecho da equipa, em 2016.