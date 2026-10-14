Futebol Internacional
Vinicius Júnior já conhece castigo. Falha `El Clásico` com o Barcelona
A expulsão de Vinicius Júnior na última ronda da La Liga, frente ao Villareal, foi convertida numa suspensão de quatro jogos para o atleta do Real Madrid. O técnico José Mourinho não poderá, assim, contar com o brasileiro para o duelo com o Barcelona, a contar para a décima jornada.
Vinicius Júnior faturou no último sábado, mas o golo acabou anulado por falta sobre Nathan Saliba, do Villarreal. O puxão de cabelo ao adversário valeu um cartão vermelho direto e uma suspensão de quatro partidas – dois pela cartolina e outros dois por contestação.
O avançado fica, assim, indisponível para o clássico contra o FC Barcelona, no Camp Nou, agendado para 25 de outubro, para além de falhar os encontros com o Sevilha, o Racing de Santander e o Valência.
O número sete dos ‘merengues’ recorreu ao perfil pessoal do Instagram para pedir desculpa “à equipa e aos adeptos”.
O avançado fica, assim, indisponível para o clássico contra o FC Barcelona, no Camp Nou, agendado para 25 de outubro, para além de falhar os encontros com o Sevilha, o Racing de Santander e o Valência.
O número sete dos ‘merengues’ recorreu ao perfil pessoal do Instagram para pedir desculpa “à equipa e aos adeptos”.
Como forma de protesto contra as decisões de arbitragem, José Mourinho não apareceu na conferência de imprensa após a vitória por 1-0, com golo solitário de Yan Diomandé, aos 63 minutos.
O Real Madrid mantém-se na quarta posição da tabela classificativa, com 18 pontos, atrás de Barcelona, líder invicto, Atlético de Madrid e Real Betis.
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