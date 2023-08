Vinícius Júnior tem lesão muscular e desfalca Real Madrid por seis semanas

“Na sequência dos exames realizados ao nosso jogador Vini Jr. pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. [Está] Pendente de evolução”, pode ler-se na curta nota divulgada pelos 'merengues', no sítio oficial na Internet.



O emblema da capital espanhola não revelou o tempo de paragem, mas a imprensa espanhola refere que o avançado, de 23 anos, só voltará a competir em outubro.



Desta forma, Vinícius Júnior irá falhar os compromissos internacionais da seleção brasileira, que inicia a qualificação para o Mundial2026, perante Bolívia e Peru, em 08 e 12 de setembro, respetivamente, bem como a primeira jornada da Liga dos Campeões e, pelo menos, três partidas do campeonato, contra Getafe, Real Sociedad e Atlético de Madrid.



Além de Vinícius Júnior, a equipa treinada pelo italiano Carlo Ancelotti está privada de outros dois jogadores importantes por lesão: o guarda-redes Courtois e o defesa central Éder Militão.