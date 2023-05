Vinicius sem castigo após expulsão frente ao Valência

O avançado dos "merengues" foi expulso nos instantes finais do encontro de Valência, por alegadamente ter agredido um adversário, já depois de ter sido alvo de insultos racistas por parte de adeptos presentes no estádio Mestalla.O organismo da RFEF considera que as provas apresentadas pelo Real Madrid levam a que "a veracidade da ata arbitral" possa ser posta em causa.O Comité de Competição considera que".", refere o Comité de Competição, que entende que, "convertendo o agredido em agressor".O organismo refere ainda que foram entregues duas atas sucessivas e que apenas na segunda são referidos os insultos racistas recebidos por Vinicius Júnior, ainda assim "manifestamente insuficiente à realidade do que aconteceu", pois apenas refere um adepto a chamar "macaco" ao brasileiro.O comunicado do Comité de Competição refere que houve insultos à chegada ao estádio e durante vários momentos do encontro, feitos por um grande número de adeptos e não apenas por um, como refere a ata arbitral.Os insultos sofridos por Vinicius foram condenados por vários setores, entre os quais o próprio governo brasileiro.