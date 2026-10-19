Violência em França. PSG-Barcelona "não está em risco"

O ministro do Interior de França afirmou esta segunda-feira que “não está em risco” a realização o jogo entre Paris Saint-Germain e FC Barcelona, na terça-feira, da Liga dos Campeões, apesar dos protestos violentos no país.



“Equacionámos a possibilidade de adiar alguns eventos. Essa questão não se coloca relativamente ao jogo entre o PSG e o Barcelona. A realização do jogo não está em risco”, disse Laurent Nuñez, na véspera do encontro da terceira jornada da mais importante prova europeia de clubes, que foi conquistada pelo clube parisiense nas duas últimas épocas.



A capital francesa foi palco de violentos protestos contra o aumento do custo de vida durante o fim de semana, mas o treinador do PSG, o espanhol Luis Enrique, disse hoje esperar que o encontro de maior cartaz desta ronda europeia, no Parque dos Príncipes, possa decorrer “em condições normais”.



Cerca de 2.400 pessoas foram detidas no sábado em França, durante os protestos contra o aumento do custo de vida, marcado por violência, e 997 polícias e agentes ficaram feridos, dos quais sete em estado grave.



Segundo um balanço do Ministério do Interior, as autoridades realizaram 2.397 detenções, com múltiplos episódios de violência e pilhagens, tendo saído às ruas, em protesto, 550.000 pessoas. A organização diz terem participado 800.000.

