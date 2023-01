Virgil van Dijk deve desfalcar o Liverpool durante mais de um mês

"O diagnóstico é grave. Estamos a falar de semanas, mais de um mês, mas espero que ele recupere rapidamente. Ele nunca teve um problema muscular antes", desabafou o técnico alemão.



Van Dijk lesionou-se na segunda-feira, na derrota por 3-1 ante o Brentford, sofrendo uma lesão no tendão da coxa.



"É uma surpresa para nós, um golpe duro, porque ele nunca teve problemas musculares, nunca se queixou de nada. E agora acontece isto...", lamentou Klopp.



O futebolista de 31 anos deve falhar os desafios com Brighton, Chelsea, Wolverhampton e Everton para o campeonato, bem como o primeiro desafio dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid: no sábado, vai estar ausente do encontro da Taça com o Wolverhampton.



A lesão de Virgil van Dijk junta-se às do português Diogo Jota, Luis Diaz, Arthur Melo, Roberto Firmino e James Milner.