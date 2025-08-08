Vitesse perde licença profissional e desaparece do futebol profissional

A Federação Neerlandesa de Futebol revogou a licença do Vitesse em Maio por considerar que o clube estava a "evadir estruturalmente o sistema de licenciamento" em temporadas anteriores.





Os recursos do Vitesse foram sendo rejeitados e o clube foi para os tribunais que decidiram a favor da Federação Neerlandesa, explicando que as decisões tomadas foram corretamente tomadas e o clube não vai conseguir iniciar mais uma temporada.