Vitinha assina primeiro hat-trick da carreira no triunfo do PSG
O internacional português Vitinha assinou hoje o primeiro hat-trick da carreira, no triunfo caseiro do Paris Saint-Germain sobre o Tottenham, por 5-3, na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.
Na capital francesa, Vitinha marcou aos 45, 53 e 76, este último na marcação de uma grande penalidade, e, aos 25 anos, alcançou pela primeira vez um ‘hat-trick’, acabando por ser determinante na reviravolta dos parisienses sobre os londrinos.
Apontado pelos críticos como o melhor médio da atualidade, o jogador português leva esta temporada cinco golos e oito assistências pelo PSG em 18 jogos em todas as provas.
Este ano, em que conquistou a Liga dos Campeões com o emblema francês, Vitinha ficou em terceiro na Bola de Ouro, tornando-se no sexto português a alcançar o pódio, depois de Eusébio, Paulo Futre, Luís Figo, Deco e Cristiano Ronaldo.
O médio soma 35 internacionalizações por Portugal, mas ainda não marcou qualquer golo pela formação das ‘quinas’.
