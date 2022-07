Vitinha define-se como médio criativo

”, disse Vítor Ferreira, em entrevista dada ao "site" do clube francês.Desafiado a descrever a sua personalidade, Vítor Ferreira considera-se um jovem maduro para a sua idade, uma pessoa brincalhona e muito próxima da família, além de um bom comunicador.Quando foi questionado se este é o momento certo para ingressar num clube como o PSG, o internacional luso respondeu afirmativamente, tendo em conta que acabou de fazer a “”.Depois de revelar que o seu objetivo é continuar a evoluir e a ganhar títulos no PSG, Vítor Ferreira mostrou-se satisfeito por encontrar dois compatriotas seus com quem convive na seleção, Danilo e Nuno Mendes.”, referiu.Quanto ao campeonato francês, considerou tratar-se de um grande desafio por ser “”, mas prometeu aos adeptos do PSG que irá “”, definindo-se como “”.Entretanto, na sua conta na rede social "twitter", Vítor Ferreira agradeceu a toda a família portista na hora da despedida: “”.Além deste agradecimento, o internacional português quis vincar o seu portismo: “”.O internacional português Vítor Ferreira vai jogar no Paris Saint-Germain, comunicou o FC Porto à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), com os campeões nacionais de futebol a receberem 41,525 milhões de euros (ME) pelo médio.Vítor Ferreira assinou um contrato válido por cinco anos com e foi apresentado como novo reforço dos campeões franceses, depois de ter passado nos exames médicos a que foi submetido em Paris.