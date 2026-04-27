Vitinha regressa aos treinos do PSG na véspera de defrontar o Bayern
O médio português Vitinha integrou hoje sem limitações o treino do Paris Saint-Germain, na véspera do confronto com o Bayern Munique, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões de futebol.
Com um problema no tornozelo direito, Vitinha falhou os dois últimos encontros dos parisienses para a Liga francesa, frente a Nantes e Angers, devendo agora ser opção para o treinador Luís Enrique para a receção de terça-feira aos bávaros.
O lateral marroquino Achraf Hakimi, que saiu lesionado do jogo frente ao Angers, também treinou sem aparentes limitações nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, assim como o português Nuno Mendes, regressado à competição no sábado.
O Paris Saint-Germain, campeão europeu, recebe na terça-feira, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), o Bayern Munique, já coroado vencedor da Liga alemã, numa partida que será arbitrada pelo suíço Sandro Schärer.
