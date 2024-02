Vitinha troca o Marselha pelo Génova

No dia em que fecham as inscrições nas principais ligas europeias, o avançado reforça as opções às ordens do antigo avançado italiano Alberto Gilardino, deixando para trás o sétimo posicionado da Liga francesa.Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos na transferência, a imprensa italiana refere que a opção de compra do Génova ronda os 25 milhões de euros (ME).Esta época, Vitinha, de 23 anos, marcou quatro golos em 27 jogos pelos marselheses, clube que começou a representar na segunda metade de 2022/23, durante a qual assinou dois tentos em 16 partidas.Antes, tinha dado nas vistas no Sporting de Braga (28 golos em 67 jogos), que o vendeu por 25 ME fixos e mais sete milhões mediante a concretização de objetivos, além de ter ficado com uma mais valia de uma venda futura.