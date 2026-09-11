Futebol Internacional
Vítor Matos é o treinador do mês no Championship
O treinador português Vítor Matos, do Swansea City, foi eleito treinador do mês de agosto do Championship, segundo escalão do futebol inglês, após conduzir a equipa a três jogos sem derrotas nesse período, foi hoje anunciado.
Vítor Matos, que iniciou a primeira temporada completa no comando do Swansea City, conduziu a equipa a três jogos sem derrotas no primeiro mês do campeonato, com duas vitórias e um empate.
O treinador português destacou a importância do trabalho coletivo na conquista do prémio, considerando-o um reconhecimento para toda a equipa técnica e para os restantes elementos envolvidos na estrutura do futebol do clube.
“É muito bom receber este prémio, mas não é apenas um prémio para mim, é um prémio para toda a nossa equipa técnica”, afirmou Vítor Matos, citado pela Liga de Futebol Inglesa (EFL).
O painel responsável pela atribuição do prémio, presidido por Danny Wilson, destacou os triunfos fora de casa frente ao Stoke e ao Derby e o arranque invicto do Swansea.
Vítor Matos deixou o Marítimo e assumiu o comando técnico do Swansea na temporada passada, tendo dado continuidade ao trabalho desenvolvido no clube galês, que compete no segundo escalão do futebol inglês.
Nesta altura, e já com seis jornadas disputadas, o Swansea segue em terceiro no Championship, com 11 pontos, a dois do líder West Bromwich, com três vitórias, dois empates e uma derrota.
O treinador português destacou a importância do trabalho coletivo na conquista do prémio, considerando-o um reconhecimento para toda a equipa técnica e para os restantes elementos envolvidos na estrutura do futebol do clube.
“É muito bom receber este prémio, mas não é apenas um prémio para mim, é um prémio para toda a nossa equipa técnica”, afirmou Vítor Matos, citado pela Liga de Futebol Inglesa (EFL).
O painel responsável pela atribuição do prémio, presidido por Danny Wilson, destacou os triunfos fora de casa frente ao Stoke e ao Derby e o arranque invicto do Swansea.
Vítor Matos deixou o Marítimo e assumiu o comando técnico do Swansea na temporada passada, tendo dado continuidade ao trabalho desenvolvido no clube galês, que compete no segundo escalão do futebol inglês.
Nesta altura, e já com seis jornadas disputadas, o Swansea segue em terceiro no Championship, com 11 pontos, a dois do líder West Bromwich, com três vitórias, dois empates e uma derrota.
(Com Lusa)