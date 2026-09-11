Vítor Matos é o treinador do mês no Championship





(Com Lusa)

Vítor Matos, que iniciou a primeira temporada completa no comando do Swansea City, conduziu a equipa a três jogos sem derrotas no primeiro mês do campeonato, com duas vitórias e um empate.O treinador português destacou a importância do trabalho coletivo na conquista do prémio, considerando-o um reconhecimento para toda a equipa técnica e para os restantes elementos envolvidos na estrutura do futebol do clube.“É muito bom receber este prémio, mas não é apenas um prémio para mim, é um prémio para toda a nossa equipa técnica”, afirmou Vítor Matos, citado pela Liga de Futebol Inglesa (EFL).O painel responsável pela atribuição do prémio, presidido por Danny Wilson, destacou os triunfos fora de casa frente ao Stoke e ao Derby e o arranque invicto do Swansea.Vítor Matos deixou o Marítimo e assumiu o comando técnico do Swansea na temporada passada, tendo dado continuidade ao trabalho desenvolvido no clube galês, que compete no segundo escalão do futebol inglês.Nesta altura, e já com seis jornadas disputadas, o Swansea segue em terceiro no Championship, com 11 pontos, a dois do líder West Bromwich, com três vitórias, dois empates e uma derrota.