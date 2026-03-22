Vítor Pereira brilha com Forest, West Ham na zona vermelha

Na partida da 31.ª jornada da Premier League, a formação treinada pelo português Vítor Pereira, que vai defrontar o FC Porto nos quartos de final da Liga Europa, beneficiou dos golos apontados pelo brasileiro Igor Jesus (45 minutos), por Morgan Gibbs-White (62) e pelo nigeriano Taiwo Awoniyi (87), e ultrapassou o Tottenham na classificação, bem como o West Ham.



O Forest subiu para o 16.º posto, com 32 pontos, e os 'spurs' são 17.ºs, com 30, ambos ainda na luta pela permanência, tal como o West Ham, derrotado na visita ao campo do Aston Villa, que consolidou o quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões.



O médio escocês John McGinn abriu a contagem aos 15 minutos, e o seu colega Ollie Watkins selou a vitória aos 68, dando os três pontos ao Aston Villa, treinados pelo espanhol Unai Emery.



O Aston Villa 'cimentou' o quarto lugar da Premier League com 54 pontos, tendo beneficiado da derrota no sábado do Liverpool (quinto, com 49), frente ao Brighton, por 2-1, para ganhar distância sobre os 'reds'.



Além disso, ainda se aproximou do Manchester United, que é terceiro, com 55 pontos, depois de a formação de Bruno Fernandes e Diogo Dalot ter empatado a duas bolas (2-2) na visita ao terreno do Bournemouth, na sexta-feira.



Por seu turno, o West Ham, que contou com Mateus Fernandes a titular, depois de o médio ter sido convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa, para os particulares com o México e os Estados Unidos, é agora 18.º, com 29 pontos.



Já o Newcastle foi surpreendido em casa pelo Sunderland, perdendo por 2-1 o dérbi de Tyne-Wear, e segue em 12.º lugar, com 42 pontos, tendo sido passado na tabela precisamente pelo adversário de hoje (11.º, com 43).



Anthony Gordon até adiantou os anfitriões, aos 10 minutos, mas os 'black cats' deram a volta no segundo tempo, com golos do marroquino Chemsdine Talbi (57) e do neerlandês Brian Brobbey (90).

