Vítor Pereira é o novo treinador do Flamengo

”, lê-se nas redes sociais do clube, que terminou o Brasileirão de 2022 na quinta posição.Vítor Pereira, de 54 anos, chega ao "mengão" depois da estreia no Brasil ao comando do Corinthians e de ter orientado clubes como Fenerbahçe, Shangai SIPG, 1860 Munique, Olympiacos, Al-Ahli, FC Porto, Santa Clara e Sporting de Espinho.O técnico, que sucedeu a André Villas-Boas nos "dragões", depois de ter integrado a sua equipa técnica, sagrou-se bicampeão português, tendo ainda erguido duas Supertaças Cândido Oliveira, somando depois as conquistas da Liga chinesa e da Liga grega, além de uma Supertaça da Grécia e outra da China.Com esta confirmação, contam-se seis treinadores portugueses no principal escalão do Brasil, casos de Abel Ferreira, no campeão Palmeiras, Luís Castro, no Botafogo, Renato Paiva, no Bahia, Ivo Vieira, no Cuiabá, e Pedro Caixinha, no Bragantino.