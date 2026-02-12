Futebol Internacional
Vítor Pereira é o novo treinador do Nottingham Forest
Vítor Pereira chegou a acordo para ser o novo treinador do Nottingham Forest. O técnico português sucede a Sean Dyche, que foi demitido esta madrugada devido aos maus resultados que deixaram a equipa no 17.º lugar da Premier League.
Vítor Pereira será o quarto treinador do clube na temporada 2025/26, após as passagens de Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche.
Espera-se que o técnico comece a orientar os treinos na próxima segunda-feira. O primeiro jogo oficial poderá ser contra o Fenerbahçe para a Liga Europa.
