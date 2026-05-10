Vítor Pereira mais perto da permanência na Premier League





(Com Lusa)

Sem estar a salvo, o Forest, que vinha de uma goleada na quinta-feira em casa do Aston Villa, que o eliminou nas ‘meias’ da Liga Europa, esteve em perigo no jogo de hoje, mas Anderson evitou a derrota, aos 88 minutos.No City Ground, os ‘magpies’, agora a salvo, na 13.ª posição, adiantaram-se no marcador, por Barnes, aos 74.O Nottingham Forest é 15.º, com 43, mais sete do que o West Ham, de Nuno Espírito, que está em 18.º, em zona de descida, e luta pela permanência, com missão hoje muito complicada de receber o líder Arsenal, na corrida ao título.Em caso de derrota hoje dos 'hammers', o Nottingham garante a continuidade no escalão principal do futebol inglês.Numa tarde de empates, o Aston Villa, depois do brilhante apuramento na quinta-feira, teve um jogo ‘cinzento’ diante do já despromovido Burnley, com os ‘villans’ a não irem além de um empate no Turf Moor (2-2).A equipa da casa, com Florentino Luís de início, até marcou primeiro, mas o Villa ainda deu a volta ao marcador, com golos de Ross Barkley (42 minutos) e Ollie Watkins (56), antes de um disparate de Matty Cash.O jogador do Aston Villa, procurou, em zona lateralizada, fintar a partir da defesa, perdeu a bola, e o Burnley fez a igualdade com que terminaria o jogo, com golo de Flemming, aos 59 minutos.O empate mantém a equipa de Unai Emery em zona de ‘Champions’, em quinto, mas sem aproveitar o empate na véspera do Liverpool, com os dois emblemas a manterem um ‘taco a taco’, ambos com 59 pontos.O Crystal Palace (14.º) não está também matematicamente a salvo, embora a equipa, que hoje recuperou de duas desvantagens com o Everton (2-2), tenha menos um jogo, em atraso com o Manchester City.Os londrinos têm 44 pontos, mais oito do que o West Ham, com ambos a poderem ainda fazer mais nove (três jogos por disputar).