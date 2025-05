Vítor Pereira quer ficar muito tempo no Wolves e espera manter Nélson Semedo

Vítor Pereira, de 56 anos, comanda o Wolverhampton depois de passagens prévias por Arábia Saudita (Al-Shabab e Al-Ahli Jeddah), Brasil (Flamengo e Corinthians), Turquia (Fenerbahçe), China (Shanghai SIPG), Alemanha (TSV 1860 Munique), Grécia (Olympiacos) e FC Porto, Santa Clara, Sporting de Espinho e Sanjoanense.





c/Lusa

"Foi o clube que me abriu as portas da Premier League, que há tantos anos tinha como objetivo fundamental de carreira. Estou grato e quero continuar a ajudá-los a crescer", frisou, acrescentando: "Estou lá bem. Quero manter-me muito tempo".À margem de um evento que liga o mundo empresarial ao do desporto, o treinador abordou o sucesso em Inglaterra, ao serviço do Wolverhampton, no qual chegou em dezembro numa posição delicada e efetuou uma segunda volta muito positiva."Sinto-me com o dever cumprido e orgulho no trabalho feito. Chegámos com uma situação muito difícil, mas conseguimos dar a volta. Demos uma direção tática, transmitimos confiança à equipa, ligámos os adeptos à equipa e à própria cidade e as coisas resultaram", expressou o treinador do 16.º classificado da Liga inglesa.Para a próxima temporada, Vítor Pereira espera "fazer melhor", mas só depois do mercado de transferências é que poderá avaliar as expectativas, esperando contar com o capitão Nélson Semedo, que tem sido veiculado a um regresso ao Benfica."É o nosso capitão, ajudou-me muito a unir o grupo, fora e dentro do campo. É um jogador de qualidade. Acho que o clube já lhe fez uma proposta, vamos ver o que acontece", apontou, acrescentando: "Espero que o Nélson fique, mas, se sair, nós temos de ir buscar outro que nos garanta a mesma qualidade e competitividade".Sobre a atualidade do futebol português, Vítor Pereira realçou que "os campeões são sempre justos", devido à consistência, deixando também elogios ao Sporting."Eles estabilizaram o plantel, a forma de pensar e têm uma direção que tem dado passos num só sentido. Naturalmente, quando há essa consistência, e apesar da mudança de treinadores, acabaram por merecer o que conseguiram", considerou.A influência do avançado sueco Viktor Gyökeres não foi esquecida e Vítor Pereira assumiu ser "um jogador com perfil para jogar em qualquer equipa de Inglaterra"."É um jogador que tem praticamente tudo. Falta-lhe um bocadinho de jogo aéreo, mas, de resto, é um jogador muito forte a atacar o espaço, só tem olhos na baliza e atira de qualquer lado. Parece que joga sempre esfomeado de golos", sentenciou.Já o FC Porto, clube no qual Vítor Pereira se sagrou bicampeão nacional nas duas épocas como técnico principal dos 'dragões', está a viver uma "fase de transição"."O FC Porto está numa fase de transição, é preciso alguma paciência e tempo. É um clube que normalmente se alimenta de títulos e, num clube grande, não existe muita paciência, mas está num momento de transição, com jogadores jovens que ainda não estão preparados. Acredito que no próximo ano estarão melhor", disse.