Vitor Pereira renova com os Wolves apesar de estar em último em Inglaterra

Pereira, de 57 anos, chegou ao Molineux em dezembro do ano passado com a equipa no 19.º lugar e com apenas nove pontos, acabando por assegurar a permanência na Premier League no final da temporada.



Contudo, em 2025/26, os Wolves levam zero pontos em quatro jornadas, com apenas dois golos marcados na competição.



“Tenho muito orgulho em ser treinador desta equipa. É uma honra para mim. As pessoas aqui acolheram-me como um membro da família e eu e a minha equipa técnica sentimo-nos muito bem na cidade. É por isso que acredito verdadeiramente que, com o nosso trabalho, com os nossos adeptos, com o apoio do clube e da cidade, juntos, vamos conseguir”, lê-se no site oficial dos Wolves.



Atualmente, Pereira conta no plantel com os compatriotas José Sá, Toti Gomes e Rodrigo Gomes.



Esta está a ser a primeira experiência de Vítor Pereira em Inglaterra depois de passagens pelo futebol saudita, brasileiro, turco, chinês, alemão e grego.



No seu currículo, o técnico nascido Espinho tem uma liga grega, uma liga chinesa e foi duas vezes campeão com o FC Porto em 2011/12 e 2012/13.

