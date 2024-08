Vítor Roque troca o Barcelona pelo Betis

Vítor Roque tinha manifestado vontade em continuar em Espanha - apesar de ter sido noticiado o interesse do Sporting no avançado brasileiro.O avançado tinha chegado ao "Barça" em janeiro, proveniente do Athletico Paranaense, por 30 milhões de euros (ME) e outros 31 ME em variáveis.Com um contrato de oito épocas e uma cláusula de rescisão de 500 ME, Roque marcou dois golos e não fez mais do que 16 jogos na época de 2023/24, a maioria dos quais como suplente.