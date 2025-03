Vitória de Guimarães goleado pelo Betis no adeus à Liga Conferência

Protagonistas de uma entrada que causou várias ‘brechas’ na defesa portuguesa, os ‘verdiblancos’ desfizeram aos cinco minutos a igualdade fixada na primeira mão em Sevilha (2–2), com um golo de Bakambu, avançado que viria a ‘bisar’ aos 20, antes de Antony, aos 58, e Isco, aos 80, fecharem a contagem em contra-ataques, manobra que fez ‘sofrer’, e muito, os vimaranenses.



Após 10 vitórias e três empates na edição 2024/25 da Liga Conferência, entre pré–eliminatórias, play–off, fase de liga e oitavos de final, o clube de Guimarães perdeu pela primeira vez, com um resultado que iguala os desaires ‘europeus’ mais pesados em casa, com o Barcelona, na Taça UEFA de 1995/96, e com a Lazio, na Taça UEFA de 1997/98.



A equipa treinada por Luís Freire desperdiçou ainda a oportunidade de replicar a campanha vitoriana de 1986/87, que culminou no apuramento para os quartos de final da Taça UEFA, e assinalou a despedida portuguesa das competições europeias na presente época.



Os minhotos apresentaram-se com o mesmo ‘onze’ da primeira mão, mas a entrada em jogo ficou aquém da protagonizada em Sevilha, com muitos erros na circulação de bola e inúmeros espaços consentidos após a perda da bola, que se refletiram em dois golos sofridos nos primeiros 20 minutos.



Com três alterações entre os titulares face ao jogo do Estádio Benito Villamarín, a equipa treinada por Manuel Pellegrini gozou várias vezes de superioridade numérica no meio-campo, dispôs sempre de linhas de passe para avançar no terreno e criou perigo no primeiro minuto, em arrancada de Jesús Rodríguez pela esquerda, travada por Bruno Varela.



A formação sevilhana ‘inclinava’ o campo no sentido da baliza vitoriana com facilidade e inaugurou o marcador aos cinco minutos, num lance em que Bakambu aproveitou uma perda de bola vimaranense no ‘miolo’ para se isolar e colocar a bola entre as pernas do guardião vitoriano.



Forçado a reagir, o conjunto de Guimarães tentou impor a circulação de bola exibida na I Liga, mas os tempos de passe foram quase sempre mais lentos do que a pressão contrária, muito intensa, que valeu mais contra-ataques ‘verdiblancos’ no quarto de hora seguinte, até novo golo, numa assistência de Ruibal para Bakambu, a valer o quinto golo do avançado franco–congolês na Liga Conferência.



A vencer por dois golos, o Betis abrandou o ritmo, facto que o Vitória aproveitou para ‘respirar’ com bola e ensaiar inúmeros ataques, dos quais se destaca apenas uma ocasião flagrante até ao intervalo: João Mendes rematou para defesa de Fran Vieites, após jogada individual de Hevertton, tendo Nélson Oliveira atirado para fora na recarga, aos 40.



Com uma ala direita renovada na segunda parte, fruto das entradas de Miguel Maga e de Telmo Arcanjo, os portugueses melhoraram a fluidez ofensiva e acercaram-se várias vezes da área do Betis, mas foram penalizados pela qualidade individual dos adversários quando perderam a bola.



O internacional brasileiro Antony sobressaiu nesses momentos, ao conduzir a bola pela faixa direita até rematar para o terceiro golo, aos 58, antes de nova iniciativa lhe permitir atrasar a bola para o internacional espanhol Isco, no quarto golo dos sevilhanos, aos 89, a silenciar a maioria dos 28.994 espetadores no Estádio D. Afonso Henriques.



Frente a um Vitória cujo moral caiu ‘a pique’ nos minutos finais, o Betis atingiu um objetivo que perseguiu nas três épocas anteriores, sem sucesso, e vai disputar pela segunda vez os quartos de final de uma prova da UEFA, depois de o ter conseguido na Taça das Taças de 1977/78.