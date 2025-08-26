Vitória de Guimarães oficializa saída de Bruno Varela para sauditas do Al-Hazem

“A carreira de Bruno Varela vai prosseguir na Árabia Saudita, ao serviço do Al-Hazem. O guarda-redes de 30 anos acordou a rescisão do contrato com a Vitória Sport Clube, Futebol SAD e assinou pelo clube da principal liga saudita. Termina assim uma profícua e duradoura ligação entre Bruno Varela e o Vitória, iniciada no verão de 2020”, refere a nota.



A oficialização da transferência dá-se mais de um mês depois de o internacional cabo-verdiano ter deixado de trabalhar com o plantel treinado por Luís Pinto, apesar de ter iniciado a pré-época nos minhotos, com os quais tinha contrato válido até 2026.



Entre as temporadas 2020/21 e 2024/25, o futebolista participou em 174 jogos oficiais pelos vimaranenses, repartidos pela I Liga, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga e pela Liga Conferência.



O guardião, de 30 anos, vai cumprir a terceira experiência fora de Portugal, após ter representado os espanhóis do Valladolid, na época 2015/16, por empréstimo do Benfica, e os neerlandeses do Ajax, clube pelo qual contabilizou três partidas pela equipa principal e duas pela equipa B, entre 2018/19 e 2019/20.



Formado no Ponte Frielas e no Benfica, o jogador de 1,91 metros de altura iniciou a carreira como sénior na equipa B ‘encarnada’, ao participar em 86 desafios entre as temporadas 2012/13 e 2014/15, e representou o Vitória de Setúbal na temporada 2016/17, cedido pelas ‘águias’.



Bruno Varela regressou ao clube da Luz na época seguinte para disputar 35 jogos pela equipa principal, distribuídos pelo campeonato, pela Liga dos Campeões, pela Taça de Portugal, pela Taça da Liga e pela Supertaça, que venceu, precisamente diante do Vitória de Guimarães (3-1).